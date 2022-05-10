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摩根大通亞洲：連續兩周淨流入 吼中移牛53307

【明報專訊】中移動（0941）為近日輪場焦點，雖然正股於51至52元、大約100天線附近窄幅爭持，但資金持續收集中移動認購證及收回價較遠的牛證。截至上周四，中移動好倉連續14個交易日均錄得資金淨流入，累計有逾1億元。

條款選擇上，牛證重貨區集中於45至48元收回價，相關對沖股數逾1470萬股；認購證方面，則以價外幅度約10%、9月到期獲較多資金留意。

如投資者現階段進場部署，宜注意部分牛證及認購證街貨量或達偏高水平。可參考低街貨量、貼價的中移動購證15785，行使價55.05元，今年11月底到期，實際槓桿有逾9倍，同時時間值損耗亦相對較小；或可參考牛證53307，收回價45元，實際槓桿近9倍。看淡則可留意中移動沽證23031，行使價47.77元，實際槓桿約10倍，今年7月底到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]