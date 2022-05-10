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廖偉強：細單位有一定市場

標籤：廖偉強

【明報專訊】4月份新盤市場交投重上1000宗的水平，單月已相當於今年首季交投量的總和，原因是疫情開始緩和，限聚令陸續放寬，市民的心情明顯改善，大家都願意出外消費。積聚了幾個月的購買力大規模爆發，二手市場率先轉趨活躍，發展商有見及此，立即部署推出全新項目，銷售成績亦自然相當理想。

政府4月份推出屯門大欖限呎地，其中加入的限制條文是要求發展商興建的單位最細面積不可少於280方呎；原本此乃政府的好意，希望市民居住面積不用太過狹窄。不過，政府不要忘記，在目前土地不足之時，很多人都未能擁有自己的物業，加上樓價高企，加大面積只會令部分市民上車更困難！香港是自由市場，私人住宅主要依靠發展商負責，筆者的公司是經營地產代理業務，其中一部分的生意是幫發展商銷售物業，在這幾十年之間見證了發展商不同的銷售方法及策略。在不同的年代，發展商有不同的演變，設計單位的面積需要迎合市場的需求，每個項目發展需時大約4至6年，有一些項目需時更為長久。過程中，發展商會觀察市場的需求，從而配合設計單位面積的大小。

限制納米樓供應 或適得其反

筆者亦見證過發展商在過程中更改單位面積，主要是迎合客戶需求的變化，否則定位錯誤就會造成銷售困難。近年，市場確實湧現了很多納米單位，原因當然是有市場或將貨就價，讓市民更容易上車或提供更多選擇。當沒有需求時，這些納米單位就會滯銷，政府不用太過有為去限制，這樣的做法會適得其反，令一些原本剛剛有能力入市的買家會被拒諸門外！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]