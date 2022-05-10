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馬泰陽：息魔來臨 無阻買家入市信心

標籤：馬泰陽

【明報專訊】美國聯儲局加息半厘，但多家本地銀行暫時未有跟隨，加上不少業主對加息早已有所預期，因此是次美國加息料對本港的樓價影響輕微。

香港置業特別於4月底進行置業問卷調查，成功收回309份有效問卷。調查顯示，約47.9%受訪者認為本港於未來12個月內會加息；約36.9%受訪者認為未來息口會維持現有水平；約15.2%受訪者認為會下跌。上述數字反映，市民對加息已作好心理準備。而事實上，即使本港跟隨美國加息，只要步伐循序漸進，普遍市民面對加息已有足夠的緩衝空間，相信對樓價的衝擊仍有限。

目前息口走勢只是其中一個影響樓市的因素，反而疫情及環球的經濟環境更影響樓價升跌。本港今年首季樓價減少約3%，但隨着本港疫情受控，樓價在4月已逐步回升，加上防疫措施開始分階段放寬，一手新盤隨即百花齊放，據一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，4月售出1041伙新盤單位，較3月的152伙大增逾5.8倍，創5個月新高。

樓價上升已抵消加息相關支出

隨政府放寬防疫措施，市場氣氛愈趨正面。發展商重拾推售新盤步伐，準備收復上季失地，其中錦上路站珀瓏I，短時間內售出710伙，有部分準買家指加息對供樓不會造成太大負擔，直言只要樓價上升已抵消加息相關支出，並預期日後息口將會慢慢回復正常。由此可見，即使本港跟隨美國加息步伐，仍無阻市民入市信心。筆者預料，第二季新盤銷售量將回升至逾4000伙水平；而二手市場會受惠「波叔Plan」，激活換樓鏈，市場的購買力將會持續釋放，預期二手註冊量有望回升至逾1.2萬宗水平。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]