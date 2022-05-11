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比特幣曾穿3萬美元 穩定幣不穩定 分析料加息令資金流出 四成散戶或損手

【明報專訊】聯儲局日前「鷹聲環繞」，虛擬貨幣之一的比特幣（Bitcoin）連日隨美股急瀉，昨日更一度失守3萬美元，24小時低見2.98萬美元，為去年7月以來低位，較去年11月高位已近「腰斬」。今次大跌更罕有地觸發穩定幣TerraUSD（UST）一度「脫鈎」，同時與UST掛鈎的代幣LUNA亦大瀉，虛幣交易所幣安（Binance）更一度暫停相關提款服務。

明報記者 蔡穎霖

根據交易平台Coindesk報價，LUNA由24小時高位60.65美元，單日急瀉至低位23.68美元。不過跌幅及後收窄，截至昨晚10時45分，LUNA報29.49美元，下跌四成；比特幣報約3.1萬美元，較昨天低位反彈4%。

由區塊鏈Terra發行、與美元1：1掛鈎的穩定幣UST，昨日亦罕見地一度「脫鈎」，最多曾跌至0.67美元；事實上，UST設有「雙代幣銷毁機制」，同時與同由Terra發行的代幣LUNA掛鈎，以近一個月變幅為基準，LUNA跌幅甚至遠超比特幣。

幣安曾停LUNA UST提款服務

受累於區塊鏈Terra網路擁擠，導致大量待處理提款交易堆積，導致大量待處理提款交易堆積，幣安於昨早10時許暫停LUNA及UST的提款服務。不過昨天稍後時間，幣安已恢復兩隻虛幣的提款功能。

瑞士寶盛私人銀行新世紀思維研究部分析師Sipho Arntzen指出，虛幣主要被視為投資組合中增強回報的元素，而不是避險資產，預計虛幣的頹勢持續。他更表示，對於穩定幣來說，保持與法定貨幣的掛鈎非常重要，指出即使只是下滑幾個基點，也會對與之相關的投資產生不利影響。

虛幣交易平台發展和國際副總裁Vijay Ayyar表示，整體市場仍處於通脹和經濟增長的壓力之下，如果比特幣跌破3萬美元水平，相信將會進一步跌至2.5萬美元，才會出現「重大」反彈。有分析員認為，美國加息正影響全球資金流，估計今次大跌或與資金收緊流出虛幣有關。

與納指相關度高 對冲通脹受質疑

虛幣價格大上大落，根據區塊鏈分析公司Glassnode數據，有四成比特幣投資者正處虧損狀態；單計今年4月，已有15.5%的比特幣錢包持有人帳面轉盈為虧。在近期比特幣的拋售潮中，投資者亦願意支付更高費用，以加快出售比特幣。資料顯示，比特幣上周於鏈上產生交易費高達3.07個比特幣（約76.63萬港元），為有紀錄以來最多。

此外，比特幣的表現與納指息息相關，令市場質疑比特幣是否適合作為通脹的對冲工具。根據虛幣市場的情緒指標「恐慌和貪婪指數（Crypto Fear & Greed Index）」，最新報10點，反映比特幣等大型虛幣處於「極度恐慌」狀况。