薩爾瓦多1.2億掃幣 總統稱「撈底」

【明報專訊】中美洲國家薩爾瓦多去年成為全球首個將比特幣列為法定貨幣的國家，面對比特幣價格近日急挫，薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）堅持己見，宣布已斥資約1550萬美元（約1.2億港元）趁低增購500枚比特幣。有分析統計，目前薩爾瓦多已持有逾2300枚比特幣，市值約7170萬美元（約5.6億港元）。
布克爾在社交平台Twitter上表示，他是在周一（9日）以每枚約30,744美元的平均價增購500枚比特幣，相當於總代價約1550萬美元，並形容是次再度入市是「撈底（bought the dip）」。他對上一次大規模入手為今年1月，以約1500萬美元（約1.17億港元）的價格購入410枚比特幣，平均價約36,585港元。薩爾瓦多目前比特幣儲備估計約2301枚，按目前價格計總值7170萬美元（約5.6億港元）。
不過，薩爾瓦多此舉惹來國際貨幣基金組織（IMF）關注，呼籲該國取消比特幣的法定貨幣地位，但布克爾非但未有接納，更積極推廣當地比特幣交易，包括推出虛擬錢包提供免費交易，且允許快速跨境支付。美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）4月曾發表報告指，當地只有約兩成用戶在用完政府發放的獎金後，仍然繼續使用虛擬錢包。