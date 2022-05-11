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摩通稱息差未夠闊 料港明年才「加P」

【明報專訊】隨着美國進入加息周期，港匯持續走弱，都令市場關注香港銀行會否調高最優惠利率（P）。摩通則發表報告稱，由於港美息差尚未夠闊，金管局亦未需出手捍衛聯匯，浮息按揭未到封頂水平，預計大型銀行要到明年上半年才會調高最優惠利率。

稱未足令港匯貶至7.85

上周美國聯儲局宣布加息半厘後，資金加速流向美元，港匯連日來相當接近弱方兌換水平（見圖），更曾在上周六清晨觸及7.85，但金管局至昨截稿前未見出手。昨日港匯在7.8495至7.8499之間徘徊。摩通表示，目前港美息差仍未足以令港匯跌至7.85。現時LIBOR（倫敦美元同業拆息）及HIBOR（香港銀行同業拆息）的差距約為60點子（1厘等於100點子），如果下月聯儲局再加息半厘，兩者差距將擴至130點子，屆時的套息活動會令港匯跌至7.85，觸發金管局出手買入港元，從而推升HIBOR。然而，摩通不預期本地大型銀行在今年調升最優惠利率，該行估計要待明年1個月HIBOR升至1.2厘、按揭利率觸及封頂水平後，銀行才會加P。

利率前景改善 看好中銀恒生等

昨日1個月HIBOR報0.18厘，按日略為回升不足1點子。中短期HIBOR仍處極低水平，反而6個月HIBOR已升至1.38厘，12個月HIBOR已達2.34厘。摩通認為，在本港第五波疫情過後，利率前景改善和經濟活動復蘇推動下，預計未來數個季度港銀的經營業績將改善，該行重申對行業未來12至18個月的正面看法，選股順序依次為中銀香港（2388）、恒生（0011）、渣打（2888）及匯控（0005）