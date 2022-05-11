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首不派末期息 雅居樂全年息削逾半

【明報專訊】一向屬於高息內房股的雅居樂（3383）昨日公布經審核去年度業績，當中主要數據與未經審核版本大致相同，惟宣告上市後首度不派發末期股息。雅居樂去年度曾派發中期股息每股0.5元，而2020年全年股息每股合共1.1元，相當於派息按年大減超過一半。

雅居樂去年純利跌29.2%至67.12億元（人民幣，下同），每股基本盈利1.729元。去年營業額730.28億元，按年跌9%。集團去年的淨負債為50.8%，按年跌10.2個百分點。截至去年底總現金及銀行存款為384.2億元，包括手頭現金228.03億及受限制現金156.17億元。受限制現金主要包括按揭貸款的擔保按金、 建築預售監管資金、意外賠償的按金及借款的抵押品。

畢馬威辭陽光100 稱公司沒提供部分資料

此外，畢馬威辭任陽光100中國（2608）核數師，於上周六生效，集團同時委任中審眾環為公司核數師。陽光100中國稱，畢馬威於其辭職信函中表示，在其對集團2021年度綜合財務報表審計相關的風險評估中，畢馬威確定了一些需要解釋及或支持文件的事項，包括來自指定主體的應收款、逾期借款、債券違約、交叉違約及公司持續經營能力的重大不確定性，但集團管理層尚未提供所要求的資料、解釋及或相關支持文件。

截至辭任日期，該等事項仍未解決，因此畢馬威無法進一步審核集團2021年度的綜合財務報表。股份自4月1日起停牌，將繼續停牌。