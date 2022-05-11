紅杉資本沽瑞聲旗下光學公司股權

售手上逾半股權 未披露作價

根據公告，紅杉分別向常州新北、常州常高新、南寧廣投出售約0.5488%、0.1098%、0.1646%瑞誠股權，其中常州新北及常州常高新屬常州市新北區政府旗下，南寧廣投則由內地投資者伍朝陽出任合伙人。另紅杉向瑞聲科技出售瑞誠約0.7133%股權。所有交易均未見披露具體作價。

前年斥3.8億人民幣認購

瑞聲又表示，持有瑞誠約1.3061%股權的共青城建翼投資合伙企業，已完成撤銷註冊程序，手上股份直接分派予兩名合伙人郭文及陳濤，兩人分別在瑞誠持有1.2183%及0.0878%權益。

紅杉資本是於2020年10月份，聯同17名投資者共出資16.58億元（人民幣，下同），認購瑞誠光學6.16億股股權，18個投資者合共在瑞誠佔股9.2845%股權，當中以紅杉認購金額最大，涉資約3.8億元。後來瑞聲在同年12月起，部署將瑞誠到內地A股市場上市，但是到去年10月因應要符合內地上市要求而取消與原有戰略投資者的協議，改訂立補充協議，在出現瑞誠未能在3年內完成上市甚至違反增資協議之下，瑞聲便要以最高代價18.27億元人民幣回購瑞誠9.0987%股權。