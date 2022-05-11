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美加息後 科技股3日蒸發萬億美元 昨早段短暫反彈 通脹經濟放緩續困擾大市

【明報專訊】自美國聯儲局上周三宣布加息半厘後，美股連跌3天，大型美國科技股市值蒸發逾1萬億美元（見表），至昨晚早段，美股三大指數一度止跌反彈。有分析指出，或是由於大市接近超賣水平後，投資者入市補倉所致。不過由於市場對高通脹、貨幣政策收緊及經濟放緩憂慮並未紓解，大市繼續波動，午夜前道指及標普500指數轉跌。

受債息回落推動，以科技股為主的納指，早段升逾1%。美國10年期國債孳息率由周一收市的3.08厘，回落至3厘以下。美匯指數維持在103以上的高位。市場對原油需求的憂慮，令國際油價午夜前跌2%。

10年債息回至3厘以下

市場人士從聯儲局官員發言，評估未來加息步伐。多名官員預示，將在未來兩至三次會議加息後，再衡量下一步行動。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）稱，聯儲局在6月和7月會議各加息半厘是「合理的」，官員將在今年迅速將聯邦基金利率恢復到更正常的水平，並強調收緊貨幣政策不會引致經濟衰退。

威廉斯稱，聯儲局的挑戰是遏抑通脹，同時又保持經濟強勁，「我有信心聯儲局有正確的工具來實現目標」。他說，聯儲局的行動將使市場供求恢復正常，並為熾熱的勞動力市場降溫，緩和職位空缺與可用勞動力之間的差距。

官員料加息兩三次 再謀後着

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）亦稱，支持未來兩次會議各加息半厘，利率最終要升至2.5厘以上才能控制通脹。

後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）則表示，聯儲局可能在未來兩至三次會議各加息半厘，再判斷下一步行動。同在後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，聯儲局將加息至不會刺激或抑制需求的中性水平後，再決定是否進一步加息。

分析料通脹放緩股市才見底

財富管理機構Treasury Partners投資總監Richard Saperstein稱，當聯儲局發出暫停收緊政策的信號、通脹出現緩和迹象，又或股票市盈率變得吸引，大市可能觸底。高盛（美：GS）首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，股票開始對中長期買家具吸引力。Truist Advisory Services聯席投資總監Keith Lerner稱，投資者應意識到市場的「恐懼和貪婪情緒」會迅速改變，至少市場現在更好地反映一些不確定因素。

儲局：烏戰令商品市場顯著失衡

聯儲局公布的半年度金融穩定報告，警告俄烏危機、貨幣緊縮及高通脹的風險上升，美國金融市場突然惡化的風險偏高，而大宗商品市場在烏克蘭戰爭期間出現「顯著失衡」（notable dysfunction）。

（綜合報道）

[國際金融]