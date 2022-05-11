押注公用能源股 迎抗滯脹 施羅德看好ESG環保概念 薦高息股增防守

俄烏衝突未有緩和的迹象，在事態急速且危險地發展的情况下，當下不明朗因素十分之高。若從貿易及金融角度來看，俄羅斯並不足以讓全球經濟脫軌。然而，該國與商品價格關係密切，相信其軍事行動將讓能源及糧食價格持續處於高位水平。若資產價格持續下滑，環球經濟活動勢將受到拖累，而不明朗亦將增加。就此而言，烏克蘭局勢不單推高通脹，同時亦削弱了經濟增長動力，進一步增加經濟走向滯脹的風險。勞動市場及產品市場的緊張意味經濟已朝這個方向發展。

現時預計今年的環球經濟增長為3.7%，通脹為4.7%。去年11月份，施羅德的預測數字則分別為4%及3.8%。經濟增長預測轉弱的主要原因是對歐元區及英國的經濟預測顯著下調，而通脹則是整體向上調整，繼續維持對新興市場增長將會放緩的看法，並已下調今明兩年的經濟增長預測至4.2%。

多企業盈測下調 留意通脹影響

高通脹仍然是經濟活動的窒礙因素。雖然預期物價方面的壓力將於未來數月緩和，但大幅加息為經濟增長帶來的壓力將愈來愈大。惟歐美經濟增長在今年放緩，反之通脹急升，並步向滯脹格局。近期歐美甚至亞洲股市出現大震盪，佘康如寄語投資者要趨審慎。

但長線投資當然要看基本面，以標普500指數中企業公布業績，其中八成公司盈利都符合預期，佘康如認為企業實力仍在，惟有不少報告預測未來企業盈利會向下。但其中生活必需品、工業類別及能源公司的盈利獲看高一線。她指出，當中不明朗因素是通脹會否影響企業盈利；同時美國聯儲局會收緊貨幣政策，市場流動性勢必收縮，最大不明朗是地緣政治問題，故暫會對股票評級稍為看淡。

雖然施羅德已改變了對環球經濟增長的預測，但無論是因為工資物價的上漲還是烏克蘭局勢進一步惡化，風險依然是趨向滯脹一方。正如之前的經濟周期一樣，因為物價上漲而激發新一輪經濟衰退的風險顯然已有所增加，特別是在通脹高企及缺乏經濟寬鬆的情况下，各國央行能夠提前做好準備的空間已相對有限。

估值合理 公用房託必需品股有潛力

她表示，美國2年期與10年期國債孳息曾經倒掛，對上一次倒掛是2019年中美貿易戰期間的8月和9月初出現。孳息曲線倒掛即是2年期孳息率高於10年期孳息率，傳統上是經濟衰退的預測指標，但並非會即刻出現熊市，有機會6個月後才發生。但要視乎一籃子數據，投資者只能當作監察熊市指標之一。

佘康如表示，市場會出現較大波動，但投資機會仍存在。她看到高息股（公用、房地產信託基金及必需品）的潛力，主要因估值在合理水平，在經濟增長見頂及滯脹有機會出現時，該類股份表現會較出色。她看好ESG（環境、社會與企業管治）及能源轉型的相關概念，各國都致力減碳排放，對再生能源股份都看高一線。例如東南亞在2020年相對2019年太陽能發電量增加了一倍。

佘康如指出，基金表現除了選股策略適宜外，還會加入適當期權及期貨令基金表現可以跑贏指數，其中看好澳洲受惠原材料價格上升，因為澳洲屬大宗商品的主要出口國；相反，對大宗商品需求較大的國家如中國、印度及韓國，則略為看淡。

龍彩霞 明報記者

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