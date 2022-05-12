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國泰：6月起恢復或增開多國航班 憂長期停運或失升降時段 冀每月「燒錢」降至5億

【明報專訊】國泰航空（0293）昨日表示，港府調整旅遊限制和檢疫，有助促進恢復旅遊活動，預料6月初可重開或增加來往多個國家的客運航線，其中包括每日來往香港和倫敦航線，以及復飛歐洲及美洲的長途貨機航點。國泰同時初步評估，「燒錢」（營運現金消耗）於未來數月減至每月少於5億元，較近月每月消耗約10億元有所改善。

明報記者 陳麗歡

國泰昨日收報7.84元，全日升0.5％。集團昨日收市後公布4月份營運數據，載客量按年增82.2%至4.08萬人次，但仍較疫情前同期跌98.7％。收入乘客千米數按年升60.7％至1.7億，貨運方面，4月運載9.24萬公噸貨物，按年升26.3％。貨物收入噸千米數按年跌 13.2%，以可用貨物噸千米數計算的貨運力按年跌10.2%，較疫情前同期跌70.7％。

上月開始調整運力 較3月增25%

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，港府早前解除客機航班的9個國家抵港禁令，以及旅客檢疫期由14天減至 7天，市民從外地回港的需求增加，特別是英國。上月國泰亦開始調整運力，以可用座位千米數計算的客運運力約3.06億，雖按年跌30.2%，但已較3月份增加25%。

林紹波表示，未來數月積極增加航班。國泰由6月初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班；亦將恢復或增加往來美國、澳洲、新西蘭及印度等多個重要市場的航班。

國泰主席賀以禮昨日在股東會提到，本港航空復蘇落後全球多地，雖然目前國泰沒有失去任何海外航班的升降時段，但若長期維持低航運量，或將面臨失去升降時段風險。

下月起每日往來港及倫敦希斯路

大和資本市場執行董事劉偉健認為，當前對國泰而言首要是客運需求復蘇，他指港府放寬檢疫，對國泰產生相當大的正面影響。他分析，短途機對飛機升降時段的調整較敏感，因為有部分乘客上機即日或有工作需要；長途機影響不大，因為乘客有時差，落機第二日以休息為多。

對於昨日有提問，不少港人目前無法訂購國泰8月航班回港。林紹波表示，由於最新放寬檢疫安排，公司需時調配航班及安排機組人員，期望可在未來一至兩周確實暑假航班安排。

國泰昨日同時更新公司資金使用情况，預計新增運力對業務具正面影響，對公司運作及成本的潛在得益，初步評估，公司目標是將營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元。

本港第五波疫情爆發初時，國泰曾估計2月起每月燒錢規模10億至15億元。