moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

半島酒店首季出租率僅9%

【明報專訊】今年初本港爆發第五波疫情，窒礙本地需求，酒店業再度陷入低迷。經營半島酒店的大酒店（0045）昨早公布營運數據，今年首季香港半島酒店出租率僅得9%，較上一季度急跌26個百分點，為自集團2007年發布季度數據以來新低。

預期下半年本地市場審慎樂觀

大酒店昨日股價微升近0.3%，收報7.71元。

集團指出，首季度本港實施嚴格的社交距離措施，重挫本地市場首季業績，另本港高端零售市場的表現令旗下的商用物業租金持續受壓。集團冀本港能進一步放寬社交距離措施，並對今年下半年的本地市場表現仍維持審慎樂觀。

大酒店表示，旗下香港半島酒店首季平均可出租客房收入為380元，較去年同期791元，按年減少52%；至於首季平均房租為4127元，按年大幅上升56.2%。

其他亞洲地區市場方面，今年首季出租率分別為23%，按年增加3個百分點；季內平均可出租客房收入按年升14.6%至580元，平均房租則按年接近持平，錄得2537元。

另美國及歐美市場季內出租率達45%，按年上漲23個百分點；平均可出租客房收入按年急升1.87倍至3055元，平均房租達6833元，同樣按年升42.8%。

至於首季出租物業方面，其中住宅出租率錄83%，按年升2個百分點；季內商場出租率按年升4個百分點至93%；惟辦公大樓出租率則按年微跌1個百分點至97%。