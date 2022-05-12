大摩︰MSCI中國指數已近熊市尾聲

基本情况下，該行預測恒指在明年中前見21,500點，較此前的預測下調1100點。該行也同時下調對國指、MSCI中國指數及滬深300指數的預測（見表）。

看好原材料工業股公用股

大摩指這輪跌勢結合估值重估、疫情、地緣政治局勢及美聯儲加息影響，但目前已朝着熊市後期進發，而且近日中央政治局會議釋放正面信號，該行認為可把焦點放在監管重置、加強基建及放寬購買房地產限制，因此看好原材料、工業股、公用股，但對消費相關行業例如汽車及必需品股持審慎態度。

比亞迪反彈8.5% 表現最佳藍籌

大摩列舉的超賣優質股，包括9隻港股，分別是贛鋒鋰業（1772）、錦欣生殖（1951）、中鋁（2600）、寶龍商業（9909）、中廣核新能源（1811）、理想汽車（2015）、海豐國際（1308）、華虹半導體（1347）及金科服務（9666）。

恒指昨日最多曾反彈450點，但收市前再失兩萬點關口，收報19,824點，升190點。國指報6769點，升1.67%；科指報4019點，升2.89%。全日主板成交1262億元。北水繼續掃貨，港股通淨買入連續兩日逾60億元，昨日有62.91億元。比亞迪（1211）稱未收到長沙廠部分停產信息股價反彈8.5%，是表現最佳藍籌股。