內地4月通脹升溫 今年首重返2%水平

4月份鮮菜和鮮果價格按年增24%和14.1%，合共推動CPI上升0.75個百分點，國家統計局城市司高級統計師董莉娟指出，是因疫情期間物流成本上升，加上囤貨需求增加帶動。過去數月拖低通脹的豬肉價格，亦隨產能調整等因素，價格按月也由跌轉升。國際油價上升，汽油和柴油價格，按年亦上升近三成。

另外，4月工業生產者出廠價格 （PPI）按年上升8%，升幅連續6個月回落，較市場預期的7.8%為高，生產類別出廠價格按年上升10.3%，採掘和原材料工業價格分別按年升38.3%和17.4%，生活類別工業價格按年只升1%，耐用品工業價格按年反降0.1%。期內燃料類、有色金屬和購進價格，按年上升34.8%和14.2%。

PPI按年升8% 連續6個月回落

農銀國際經濟師姚少華稱，雖然4月CPI反彈，但核心通脹僅升0.9%，說明消費弱於生產，對PPI則預期未來仍會延續回落趨勢，惟要謹防國際大宗商品價格上升帶來輸入性通脹。人行日前報告預期CPI較去年溫和上升，續在合理區間運行，他認為目前通脹仍溫和，不會影響貨幣政策，但為穩定人幣匯率，預期本月貸款基準利率不變，待存息下跌降低銀行資金成本，在6月才降息支持經濟。