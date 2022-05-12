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科法斯調查：內地企業遭「拖數」問題惡化

【明報專訊】全球信用保險及應收帳款承購、債券、企業資訊服務商科法斯公布一項調查結果，發現去年內地企業遭「拖數」的問題惡化，超過6個月或上超長期逾期付款的受訪企業佔比達19%，較2020年15%增長4個百分點。

19%受訪企業遭「拖數」逾6個月

科法師有關調查於2021年11月至2022年1月期間進行，覆蓋了內地13個行業、逾1000家企業。在超長期逾期付款的受訪企業當中，有40%指去年逾期付款金額佔企業營業額10%以上，這比例從2020年的27%急劇上升，特別以建築業（56%）和農產品（47%）等行業較高。而超長期逾期付款佔年營業額2% 以上的受訪企業比例亦明顯上升，從2020 年的47%增加到2021年的64%。

受訪企業中有53%曾遭遇逾期付款，按年回落4個百分點。不過，平均逾期付款時間由2020年79天，增至2021年的86天。該行指，據過往經驗將有80%的超長期逾期付款永遠無法追回；若相關金額佔比超過營業額2%，企業可能面臨現金流風險。展望未來，對前景感樂觀企業比例從2020年73%降至68%。另企業對銷售額和現金流預期不太樂觀，預計來年銷售業績將有所改善受訪企業佔比44%，按年減21個百分點；預計現金流將有所改善受訪企業比例則幾乎減半，從2020年的50%降至2021年的27%。