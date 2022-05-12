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永利上季虧損擴大 開支限每季7800萬

標籤：經濟

【明報專訊】永利澳門（1128）公布首季數據，季內虧損擴大17%至1.88億美元。旗下永利皇宮及永利澳門兩個度假村均出現除息稅、折舊及攤銷前虧損（即LBITDA），由盈轉虧，分別為90萬美元及470萬美元。集團母公司永利度假村首席財務官Julie Cameron-Doe表示，因應目前經營環境，集團投放在永利澳門現有物業的營運及資本開支，會控制在每季1000萬美元（約7800萬港元）水平，直到疫情後業務復常為止。

未償還債務逾119億美元

澳門博彩市場雖然面對挑戰，但是永利澳門執行董事高哲恒表示，集團在永利皇宮現有地段及物業，可給予集團3次機會供未來進一步發展，涉及面積達12.5公頃，最終取決於未來政府的需要而定，他們正評估如何去發展。當中永利皇宮有兩幅未發展土地，可達11公頃，另現有物業尚可發展空間亦達1.5公頃。

現有澳門兩項物業樓齡才分別只有15年及5年，保養良好，他們會繼續投資，等待市况復常。永利澳門季內手持現金及等價物23.2億美元，尚未償還債務約119.2億美元。

酒店入住率 5月升至逾65%

執行董事潘國宏則指出，訪澳旅客市場受壓延遲至第二季，4月份的賭收只及2019年的11%水平，不過在最近5月的假期，已見酒店入住率重新升至65%至75%水平。長遠他們對澳門市場的前景仍感樂觀。他們已經適應市場形勢發展，自2019年後，已有逾八成EBITDA來自貴賓博彩以外生意。

花旗的報告指出，永利管理層重申，集團並無涉及賭廳客戶存款引發的相關問題，首季業績符合預期，主要因為控制成本得宜有關。