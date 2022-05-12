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淡馬錫入稟追討富力7900萬

標籤：經濟

【明報專訊】新加坡主權基金淡馬錫旗下投資公司Seatown昨日入稟法院，指內房股富力地產（2777）多次延期未能付清款項贖回債券，因此向旗下子公司富力香港追討1008.9萬美元（約7900萬港元）。

兩度延遲還款

根據入稟狀，富力此前經子公司兆晞有限公司（Trillion Glory Limited）發行一筆2022年到期、本金額5.5億美元及年息9.5厘的債券，Seatown當時為認購的投資者之一。直至去年10月，富力因接連遭到評級機構下調評級，觸發債券的強制贖回條款，富力須於10月27日回購債券。

其後富力獲得包括Seatown在內的債權人同意豁免強制贖回，將回購日延遲至同年11月5日（第二個贖回日），但富力仍無法如期贖回債券。富力為爭取再度獲得豁免，向Seatown提出分期購回部分本金總額合共5000萬美元債券，最終獲得Seatown再次同意豁免。雙方於11月5日簽訂協議，富力於去年11月19日向Seatown贖回本金額2500萬美元債券，並須在今年1月至5月期間，每月28日贖回本金總額500萬美元債券。

僅回購兩月 歸咎總部未提供資金

不過，富力在完成1及2月回購後，未有繼續履行承諾，並向Seatown解釋是由於廣州總部未有提供資金，需時向總部跟進。其後雙方多次討論後終無法達成協議，因此Seatown入稟就2022年3月及4月的票據購回本金及利息，向富力香港追討合計1008.9萬美元，以及一切相關開支。