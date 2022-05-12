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美上月通脹放緩至8.3% 分析：未有降溫迹象 美債孳息抽高

【明報專訊】美國勞工統計局昨晚公布反映通脹的4月份美國居民消費者價格指數（CPI）顯示，繼3月份美國CPI飈升至8.5%，創40年來新高後，4月份的CPI按年上升8.3%，即使比3月份的水平為低，卻較預期按年上升8.1%的水平為高。美股三大指數期貨在開市前繼續偏軟，但是在美股開市早段，反見投資者趁低入市撈底，三大指數全見回升。截至昨晚香港時間臨近11時，道指曾大升275點，只是納指較反覆，跌30點。

美國撇除食物及能源的4月份核心CPI，按月升0.6%，比市場原先預期上升0.4%為高，按年計則上升6.2%。消息刺激美國國庫債券孳息率進一步抽高，到昨晚香港時間10時，2年期、10年期及30年期國庫債券孳息率分別高見2.693厘、3.017厘及3.166厘，各抽高7.6、2.1及3.7個基點（1厘等如100基點）。美國CPI升幅在4月較3月回落，主要是因為4月汽油價格回落，但汽油價至本周二又創出新高，分析師指昨天的公布未顯示通脹真的降溫。機票價格在4月按月大升18.6%，創歷來最大升幅。餐廳用餐價格按月升0.9%，升幅是去年10月以來最大。二手車價格按年升22.7%，較3月的35.3%回落。但新車價按年升13.2%，創1949年以來最大升幅。

核心CPI按年升6.2%

同時，在中國內地疫情紓緩下，市場料會重振對原油需求，刺激原油價格扯高，WTI西得州原油在周二曾跌穿每桶100美元大關後，於昨天早段曾抽高5美元。美國能源資訊局（EIA）昨晚公布上周石油庫存意外地增加849萬桶，較市場原先預期下跌145萬桶為多，庫存達到4.24億桶，比5年平均低13%。有關消息，未見對石油股走勢構成影響。

標指跌近反彈技術指標 投資者低吸

在標指跌近自1986年以來用作長期參考的熊市反彈技術支持指標，即200周平均線所在的3468點，即有投資者視為市場超賣信號，趁低吸納博反彈。在昨晚臨近香港時間11時，陶氏化工（美：DOW）、飛機製造商波音（美：BA）、雪佛龍分別抽高3.9%、3.9%及3.4%。反之重磅科技股微軟（美：MSFT）跌0.8%，蘋果（美：AAPL）亦跌0.4%。

至於歐洲市場方面，亦有投資者趁市場持續插水，並在估值偏低下趁低撈底。英國富時、法國CAC、德國DAX在昨晚近香港時間11時，亦分別升1.4%、2.2%及1.9%。當中消費股升勢尤為顯著，法國歐萊雅（L'Oreal）、LVMH、Kering（開雲集團）分別抽高4.4%、3.4%及2.9%。

英法德指數向上 消費股做好

在通脹持續升溫下，美國政圈已相繼有人放風調降對中國進口商品的關稅，藉此減低受到輸入通脹的影響。繼美國貿易代表戴琪及財政部長耶倫發聲之後，最新有報道，美國總統拜登亦建議取消部分對中國進口商品的關稅，控制不斷上漲的物價。

（綜合報道）

[國際金融]