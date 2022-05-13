金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限

明報記者 歐陽偉昉

金管局昨表示，港元市場繼續有序運作，資金流出港元體系後，港元拆息上升壓力增加，有助抵消套息交易的誘因，讓港元匯率穩定在7.75至7.85區間內，是聯繫匯率制度設計的正常操作。

金管局：市場有序運作

在2018年4月至2019年3月的上一輪走資期，共有1256億港元經弱方兌換保證沽出，當時銀行體系總結餘降至542億元。目前銀行體系總結餘較上次充裕，且在2020年聯儲局的寬鬆周期令本港銀行體系流入3826億港元，金管局去年9月至今年2月增發了1200億元外匯基金票據吸收銀行充裕的資金。目前2.1萬億元貨幣基礎中，除了約3300億元總結餘，另有逾1.1萬億元是外匯基金票據或債券（見表），一旦銀行流動性過於抽緊，金管局也可減發外匯基金票據向市場釋放資金。

從HIBOR曲線可見，中長期的拆息近日升幅較明顯（見圖2）。昨日與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）報0.1798厘，較一個月前變動不大，與同期美元拆息（LIBOR）息差為0.6634厘。昨日3個月HIBOR則升2.72點子（100點子等於1厘）報0.7905厘，是2020年6月來的高位。

資深銀行家、臻享顧問董事總經理王良享表示，若今年流走的資金與上輪周期相若，至年底銀行體系總結餘會剩餘1500億元至1800億元，即有逾1500億元流走，但總結餘仍然充裕，港元拆息升幅不會高於美元拆息。不過，香港銀行存款以大行主導，若大行希望拆息上升存留資金，中小行需要在同業市場取得資金，也有推動港元拆息向上的壓力。他預期，至今年底1個月拆息會見1.75厘至1.8厘水平。以目前H按普遍為「H+1.3厘」計算，即今年底前可能會觸及2.5厘的鎖息上限。

林俊泓：港美息差小 套息誘因不大

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，上一輪周期金管局平均每日承接57億港元沽盤，且毋須每日接盤，即使今次美國加息速度較快，但目前港美息差小於2018年4月的1.1厘，套息交易誘因較當時低，故認為以目前銀行體系總結餘規模，至今年第四季前港元利率可以保持低企，預期至年底1個月和3個月拆息會分別到1.8厘和2厘。