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北水淨流入 恒指仍跌444點

【明報專訊】資金持續流出港元，不過北水近期連日買入港股，據聯交所數據，昨日滬深港股通錄得66.54億元淨買入，是連續3日超過60億元。當中主要買入昨天遇沽壓的科技股，例如美團（3690）、騰訊（0700）、小米（1810）及快手（1024）

港匯跌至弱方的消息拖累大市進一步向下，恒指昨日低開近270點，午後跌幅擴大，收市報19,380點，跌444點或2.24%，無力收復兩萬點關口；國指跌2.58%，報6594點；科指跌3.84%，報3864點。全日主板成交1156億元。

科技股沽壓大 科指挫3.8％

傳推遲分拆科技業務到港上市計劃的京東（9618）昨日跌7.8%，是表現最差的藍籌股。舜宇（2382）及阿里巴巴（9988）齊挫逾6%，小米跌5.8%，美團跌2.7%，騰訊跌逾1%。金融股亦有沽壓，匯控（0005）跌3.4%，平保（2318）跌逾2%。

惠譽表示，中國汽車企業的盈利在第二季將面臨短期壓力，主要受疫情封鎖措施、原材料價格上升及需求放緩三大因素影響。該行預計，上海可能要到5月底才有限度重開，在此之前產能很難大幅回升。而即使生產恢復，在失業率的壓力下，居民消費需求料會減弱，對車企銷售構成負面影響。車股昨日普遍跌，比亞迪（1211）跌3.2%，東風（0489）及吉利（0175）跌逾1%，蔚來（9866）及小鵬（9868）均跌逾9%，理想汽車（2015）跌7.2%。