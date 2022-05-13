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人行：下一階段更突出「穩增長」

【明報專訊】內地第二季經濟受疫情拖累，不過人民銀行上月中降準後，似乎放緩貨幣寬鬆步伐。人行副行長陳雨露昨日表示，人行在下一階段會將更為突出「穩增長」，加強跨周期政策調節，加快落實已經出台的政策措施，特別是要積極主動謀劃增量的政策工具，繼續穩定信貸總量、降低融資成本，以及強化對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，加強進一步支持實體經濟。

陳雨露表示，人行應對疫情衝擊，加大穩健貨幣政策實施，有力支持宏觀經濟大盤保持穩定，包括實行前瞻性降準、引導貸款市場利率進一步下降、推出再貸款等多項結構性貨幣政策工具。截至3月底，人行發放碳減排支持工具資金1386億元（人民幣，下同）、支持煤炭清潔高效利用專項再貸款225億元，支持金融機構發放符合要求的貸款2309億元和225億元，普惠小微貸款餘額也繼續增長。

前瞻性降準 引導利率下降

昨美匯指數企穩在104點以上，拖累亞洲貨幣下跌，離岸人民幣昨日跌穿6.8水平，截至晚上9時半報6.8144，跌533點子（1元等於1萬點子），見2020年9月以來新低，在岸人民幣昨日亦最多下跌764點子，至昨晚9時半報6.7856，跌670點子，為2020年3月以來最大跌幅。

華僑永亨：中美政策分歧 人幣短線有壓力

華僑永亨銀行預期，人民幣對美元將維持弱勢格局，短期內人民幣走勢或繼續取決於美元表現，若美元進一步走強，在岸人民幣或下試6.8關口。雖然中國4月居民消費價格（CPI）和工業生產者出廠價格（PPI）均高於市場預期，不過中國政策以穩增長為主導，美國則聚焦打擊通脹，中美宏觀政策分歧下，續為人民幣短線帶來壓力。