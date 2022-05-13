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受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%

【明報專訊】受原材料成本漲價及集團調整產品價格影響，瑞聲科技（2018）首季少賺61%至2.05億元（人民幣，下同），毛利率更跌破20%，僅錄得19.5%，按年大跌11.6百分點，淨利率亦跌至4.2%。瑞聲透露，已鎖定數個車載聲學產品項目，並將在今年底開始量產，較原定計劃提早。集團投資者關係高級經理趙輝認為，現時是一個合適的時機，可將已擁有的技術由智能電話平移至車載行業，又指集團無論在客戶抑或是產品方面都有足夠覆蓋。

調整主要產品價格

瑞聲昨日績後一度急挫逾6%，收報16.08元，跌3.8%。季內，集團收入按年升14%至近49億元，毛利按年跌逾28%至9.57億元。收入上升而毛利率急跌，瑞聲投資者關係總監黃美娟解釋，集團調整了主要產品價格以提升市場份額，同時受產品組合變化、原材料及人工成本上升影響。收入按業務劃分，光學業務按年升逾36%至9.24億元，按季更大增80%，主要是因為模組出貨量增長強勁，按季增逾1.3倍至4200萬；電磁傳動及精密結構件業務及聲學業務亦分別錄得按年22.2%及6.4%的增幅，分別為15億元及9.2億元；微機電系統器件業務則下跌16.1%至2.38億元。毛利率方面則全線下挫，當中光學業務按年大跌24個百分點至3.5%，聲學業務亦按年跌10.8個百分點至26.6%，主要受海外客戶產品單價的壓力。

黃美娟指出，由於4月起上海爆疫，阻礙了工廠生產進度，預計會為次季整體業績帶來一定壓力，不過相信全年會有正常增長，繼續保持謹慎態度。

上海爆疫阻礙工廠生產進度

黃美娟提到，精密結構件業務首季增長強勁，集團今年會繼續推動自身業務多元化，並會整合東陽業務及客戶資源。此外，目前模組佔光學業務75%，而模組的毛利偏低，預計該業務首季毛利率屬於全年低位，隨着生產效率提升，毛利率會逐步回升。