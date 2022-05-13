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滴滴：不退市無法完成整改

【明報專訊】滴滴（美︰DIDI）在美國刊發補充披露，目前其需要因應現行法規去完成網絡安全檢討及整改，藉此恢復正常營運。當中需要申請將26個Apps或應用程式再供下載，以及恢復在中國內地註冊新用戶。然而，若集團不從紐約證券交易所退市，便難以完成網絡安全檢討及整改，這將對該公司進行正常運作、恢復業務及維護股東最佳利益方面，構成負面影響。

集團表示，已經與相關內地政府部門因應網絡安全檢討及整改，進行保密的溝通，不過，整改措施是否滿足到相關部門的票求、何時能夠恢復正常運作，仍然不明朗。另外，根據法規，若集團將來在包括到港交所（0388）等國際認可的交易所上市，向相關監管部門提交申請並進行網絡安全檢討，是申請上市前的先決條件。因此在現階段，集團相信退市對股東最有利，亦幫助到公司恢復正常運作、重振業務及改善營運表現。

當集團恢復正常運作後，便可能會申請到其他交易所上市。在完成退市前，集團不會申請到其他任何交易所上市。就算投資者轉到櫃枱以粉紅單形式交易，集團提醒投資者股份流通性會大減，並料波動增加。一旦股東不願意支持退市，其將會押後股東特別大會，讓股東有更多時間去考慮，他們會再經評估後再考慮重新召開股東會表決退市事宜。