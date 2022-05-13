融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運

8.2億債息逾期

融創因未能發布去年經審核業績，自4月1日停牌至今。同系物管股融創服務（1516）昨日受累急挫逾一成，加上寶龍系「輸血」事件（見另文），內房板塊全面急挫。

融創在公告中就無法保證如期履行債務義務致歉，希望債權人給予緩衝時間解決目前問題，並將與債權人保持積極溝通。公司指出，後續將尋求相關境外債務的整體解決方案，以更好地保護所有相關方面的利益，並已委任華利安諾基為財務顧問，協助評估資本結構及流動性狀况，探索所有可行的方案以解決當前階段性流動資金問題。

未能發布去年經審核業績 4月1日停牌至今

融創今次做法，明顯與處理境內債有差別，集團早前已就一筆40億元人民幣境內債「20融創01」完成利息支付，並爭取到延期18個月還款，融創大股東兼主席孫宏斌更為債券提供個人擔保。

據了解，融創優先處理境內債務，是基於要維持境內業務經營、開工等，爭取時間重組債務及保障公司現金流等考慮，其中獲延期的「20融創01」債券，將須於今日支付10%的本金額，因此需保留資金以避免再度出現問題。公司將繼續積極出售資產，以及引入具實力企業作為戰略投資者，以解決當前困境。

續出售資產引戰略投資者 盼解決目前困境

自內房陸續出現債務爆煲潮後，官方已向房企提出「三保」核心底線，包括「保交樓」、「保民生」、「保穩定」，故中央及地方政府都針對房企資金作出管制，以保障復工復產等資金需要。在現時內房融資困難下，融創除了變賣資產，只能依賴開工、賣樓以促進資金流動。

融創指出，近期包括上海在內的全國多地陸續爆發疫情，作為融創銷售糧倉的長三角區域、廣州、西安等核心一二線城市，都受到嚴重的疫情影響，公司3至4月整體銷售金額大幅下降65%，加重了現階段的流動性壓力。另一方面，受春節後資本市場的劇烈波動，疊加上國際評級機構對公司評級的大幅下調影響，融創此前為應對3月份及第二季流動性需求所推動的專項融資、資產處置等資金方案難以落地，也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。

明報記者 方楚茵