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高價購母企資產 寶龍商業惹質疑

【明報專訊】內地物管股寶龍商業（9909）日前公布，斥資8.68億元（人民幣，下同）向母公司寶龍地產（1238）收購上海辦公大樓，交易再惹市場質疑是向母企「輸血」。有券商直言，今次交易估值「非常昂貴」，引起市場對公司管治關注，預期難以獲獨立股東通過。

寶龍商業及寶龍地產昨日分別跌逾兩成及一成。寶龍商業表示，昨日獲主席許華芳入市，斥資約546萬元增持100萬股；預期交易最快於今年6月完成，惟須獲聯交所及獨立股東批准，並表示無意再向控股股東或其他公司收購資產。

寶龍商業昨召開投資者會議解畫，據銀河聯昌指出，管理層席間承認交易可為母公司財務帶來輕微改善。當被問到為何不利用資金回購，管理層則解釋集團股票流通量已較低，若回購將進一步減少。

管理層提到，新收購辦公大樓的部分樓層將作自用，認為收購可帶來持續經營收入；並指公司手持大量現金，是次收購租金回報約3厘，較作為銀行存款回報更佳，並認為上海辦公樓市場長線前景佳。截至去年底，寶龍商業手頭現金約40億元。

券商失望 稱偏離輕資產生意模式

銀河聯昌表示對交易感到失望，認為事件會引起市場對公司管治的關注，亦令寶龍商業偏離原有輕資產的生意模式。該行指，以市盈率衡量交易「非常昂貴」，假設淨利潤率為50%，幾乎達50倍市盈率。該行又指出，寶龍商業實際上可更好地利用其多餘現金，包括派發更多股息等，稱並不看好交易能為公司帶來好處，預計獨立股東將會否決交易。