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4月中小企業務收益指數回升

【明報專訊】隨着第五波疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，加上消費券發放，本港營商氣氛持續向好。政府統計處昨日公布，4月份中小企業務收益「現時動向指數」為48.3；儘管仍低於50、處於收縮區域，但已較3月份31.7，按月上升16.6個百分點。另反映未來業務預期的「業務收益展望動向指數」更重上增長區，並創2017年有紀錄以來新高。

政府統計處每月從約600家中小企蒐集意見，其中上月調查結果顯示，企業對5月份業務收益展望動向指數位處增長區域的53.4，按月改善5.6個百分點。這是去年9月以來首次重回50以上水平。

展望動向指數 飲食業升幅最勁

按行業分析，統計調查涵蓋的所有行業業務收益動向指數均按月上升，特別是零售業現時動向指數由3月份的21.2急增至53.1；另飲食業的現時動向指數同樣由25.0上升至56.7；地產業及批發業同樣由約31水平急升至50或以上。

至於各行業的展望動向指數，幾近全數均升至增長區域，當中飲食業上升至增長區域65.2，冠絕各行業。不過，物流業則處於收縮區域的46.3，但仍按月有所改善。

政府：疫情退 利短期營商氣氛

政府發言人指出，雖然環球經濟前景因通脹高企、地緣政治緊張局勢升溫，以及主要央行收緊貨幣政策而轉差，但本地疫情減退，加上政府各項支援措施，相信短期內可以為本地營商氣氛帶來支持。