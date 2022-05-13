moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期

【明報專訊】受疫情及旅遊限制影響，銀河娛樂（0027）公布，今年首季淨收益按年下跌20%至41億元，經調整EBITDA（除息稅折舊攤銷前盈利）為5.75億元，按年少賺33%。若撇除幸運因素和支出回撥影響，上季正常化後之經調整EBITDA達5.72億元，按年下跌24%（見表）。

由「疊碼仔」經營的貴賓廳基本消失，銀娛上季貴賓博彩收益按年大跌68.8%至5.66億元；中場博彩收益總額約26.52億元，按年跌6.9%。以業務劃分，淨博彩收益按年跌24.8%至29.02億元，非博彩淨收益則約6.23億元，反增4.2%。集團旗艦項目澳門銀河上季EBITDA尚算保持穩定，期內跌5.2%至7.24億元，惟星際及百老匯則錄得虧損。截至3月底，集團手頭淨現金達245億元。

瑞銀指出，銀娛首季表現超過預期，主要因為中場博彩收益好過預期。摩根大通認為，銀娛首季表現好過同業，惟本季或難免與同業一樣陷入虧損，但是其良好的執行能力及穩固財務狀况，可享有溢價。

非博彩淨收益反增4.2%

因應集團第一季收益受疫情影響，副主席呂耀東表示，隨着通關前檢疫要求放寬，五一檔期生意已有好轉，但卻「不及想像中好」；展望下半年疫情轉穩定，加上認為內地仍有需求，有望增加通關機會。

目前澳門政府仍未就競投賭牌公布時間表，呂耀東期望可在年底完成競投賭牌，令業界無縫接續明年工作。貴賓博彩相關法規多年不變下，他明白及支持當局檢討。主席呂志和則稱，疫情影響業界生意，將來是否計劃去增持美國永利、到日本發展、留意泰國開賭等，均須時去考慮。