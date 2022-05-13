美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter

報道引述分析指出，馬斯克通過延遲披露所持Twitter的股份比例已超5%門檻的消息，可能節省超過1.43億美元，因為若市場獲悉該位億萬富翁在不斷增持股份，Twitter原本的股價或會更高。

報道指出，投資者在購買一家公司超過5%的股份時，必須提交公開表格。這些資訊對股東和公司而言是一個早期信號，表明一個重要投資者可能試圖控制或影響一家公司。

馬斯克於4月4日提交預警公告，這距離其持股觸發披露條件已過去至少10日，他沒有公開解釋未能及時提交該份公告的原因。據一份監管文件顯示，3月24日之後，馬斯克以每股38.2美元至40.31美元價格購買價值約5.13億美元的Twitter股票，令他在Twitter的持股比例達到9.2%，成為該公司第一大個人股東。

逾期最少10日 未提遲交公告原因

不過報道又指，SEC即使對馬斯克提出訴訟，也不太可能阻撓收購Twitter的交易，因為該公司的董事會已對該交易表示了支持，而SEC通常沒有權力阻止合併或私有化交易。