德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金

集團表示，目前影響營運的若干宏觀經濟挑戰及供應鏈中斷可被視為特殊及可能短期性質，但董事會認為在業務營運狀况及財務表現改善之前，保留現金為謹慎的做法。

主席：或主動出招減風險

集團主席汪穗中表示，全球通脹急劇的升幅，料會抑制部分終端市場的消費者需求。他們仍然專注於業務，並在可行情况下主動採取行動，以減輕非他們能控制的事情的風險。

期內集團的自由現金流出1.32億美元，手持現金仍達3.45億美元。整體毛利率由22.9%降至20.4%，主要反映原材料、勞動成本、與疫情相關一次性成本節省措施和補貼結束、折舊增加和客戶合約價格降低有關。

汽車產品未計入收購及外匯因素影響，營業額達26.44億美元，按年增長5%。該部門期內面對半導體短缺，致產能受限，原料及零部件短缺等因素影響，但因為其產品專注於實現電氣化、減少排放等創新技術，因此錄銷售增長。工商用產品營業額達8億美元，未計入外匯影響，該部門的營業額按年上升12%，因受半導體及物料短缺影響相對較少。