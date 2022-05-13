美上月PPI升11% 仍高於預期

沙特阿美市值超蘋果 全球最高

美國科技股連日下滑，石油巨企沙特阿美（沙特：2222）超越蘋果（美︰AAPL），成為全球市值最高公司。沙特阿美周三股價曾創新高，收市跌1%，市值2.43萬億美元。蘋果周三股價跌5.2%，市值跌至2.37萬億美元，自2020年以來首次被沙特阿美超越。蘋果午夜前股價續跌2%。

此外，Facebook母企Meta向路透社證實，Meta擬縮減負責元宇宙及相關硬件開發的戰略部門Facebook Reality Labs（FRL），但不涉及裁員。Meta技術總監博斯沃思（Andrew Bosworth）對FRL員工表示，部分項目將被擱置或押後，相關變動將在一周內公布。Meta股價午夜升2%。

俄羅斯制裁部分歐洲能源企業，令市場憂慮到歐洲的天然氣供應。荷蘭天然氣期貨飈升11%，但低於3月高位。國際油價午夜前微升。

通脹上漲影響消費，英國GDP在3月出乎意料按月收縮0.1%，2月GDP則下修至按月持平。英國第一季整體GDP則按季增長0.8%，較第四季的1.3%增幅放慢。分析師恐英國陷入衰退的風險增加。

《金融時報》引述土耳其銀行業的消息稱，當地政府加大對業界施壓，要求業界限制向企業出售外匯，阻止土耳其里拉兌美元再度下滑。土耳其里拉兌每美元近期跌至15以上，是今年低位。

（綜合報道）

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