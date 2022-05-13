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科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億

【明報專訊】美國聯儲局加快收緊貨幣政策導致債息向上，環球科技股受壓，拖累軟銀集團（日：9984）旗下願景基金（Vision Fund）部門的持股價值大跌。由於該基金重倉的韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）、內地召車軟件滴滴出行（美：DIDI）及阿里巴巴（9988）等股價下滑，願景基金部門在截至3月底的2021財年，錄得2.64萬億日圓（約1603億港元）的破紀錄虧損。

拖累軟銀上財年蝕1041億

在截至3月底的財季，滴滴股價下跌50%，Coupang跌40%、貝殼找房（美：BEKE）跌39%。願景基金部門對科技初創的投資曾帶來巨額收益，助其在2020財年錄得4.03萬億日圓（2451億港元）的破紀錄利潤，如今卻成為虧損主因。願景基金部門的資產減值，拖累軟銀在2021財年虧損1.71萬億日圓（約1041億港元），而對上一個財年則錄得5萬億日圓（約3043億港元）利潤。軟銀集團股價昨跌8%，今年迄今挫17%。

軟銀創辦人孫正義在2017年推出願景基金，將軟銀定位為投資機構。他表示，在性格方面來說，自己喜歡採取進攻，但新冠疫情及俄烏危機帶來的混亂，令其明白軟銀現在要採取防守。他又強調軟銀基礎穩固，有足夠現金償債。

（彭博社）

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