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葉創成：買中國政策銀行債ETF收息

【明報專訊】筆者兩星期前在本欄發表題為「全家總動員認購綠債」的文章瀏覽量不錯，看來在港股反覆偏軟的市况下，讀者對相對保本及可提供穩定派息的投資工具頗感興趣，本着「向廣大人民群眾學習」，今日再介紹另一隻收息投資——iShare安碩短期中國政策銀行債券ETF（3125），筆者在未來一周料會收到錦江資本私有化後寄到家中的支票，部分資金便擬用來買入該ETF收息。

iShares安碩短期中國政策銀行債券ETF旨在追蹤一隻由在中國內地發行、以人民幣計價的6個月至3年期政策銀行債券組成的指數「富時中國政策銀行債券6個月-3年指數」，管理費0.2%。根據截至3月底基金報告，其債券組合平均到期收益率（Yield to Maturity）為2.46%，有效期限為1.55年，按筆者的理解，當時若投資該基金的話，合理期望便是未來1.55年每年平均可收到2.46厘利息。

年均收息2.46厘 勝港元定存

所謂的政策銀行，主要是指由政府創立或擔保、以貫徹國家產業政策和區域發展政策為目的、具有特殊融資原則、不以盈利為目標（但可能會有盈利）的金融機構，中國、美國、日本及韓國均有此類銀行，中國的政策銀行則包括國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行等等。

根據筆者的理解，中國政策銀行所發行的債券，與中國國債差別不大，基本上沒有違約風險，在此情况下，每年平均收到2.46厘利息，回報應該比本地銀行港元活期或定期存款吸引。

冀人幣匯價趨穩定 增債券吸引力

至於目前港人投資中國政策銀行債券的其中一個風險是人民幣貶值，例如在岸價昨日貶值約1%，迫近6.8，屬2020年9月以來低位，iShare安碩短期中國政策銀行債券ETF價格昨日也下跌約0.9%，收報58.88元。

筆者早前也曾持有一些人民幣，上季已在高位悉數沽出，人民幣匯價本季以來貶值逾6%後，筆者認為已反映不少負面因素，不預期人民幣再有大幅貶值的空間，冀人民幣匯價在現水平轉趨穩定；事實上，現時投資iShares安碩短期中國政策銀行債券ETF所面對的匯率風險，肯定比本季開始時、一個多月前低。

上市時間短 成交金額低

根據iShares安碩網站資料，截至昨晚11時半iShares安碩短期中國政策銀行債券ETF每單位估計資產淨值為58.97元，換言之，以昨日收市價58.88元計，較估計資產淨值略有折讓。

美中不足的是，iShare安碩短期中國政策銀行債券ETF於去年10月21日始上市，至今不算受市場歡迎，成交額偏低，買賣差價亦較闊。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 創富倉]