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港府降全年GDP預測 最低僅升1% 本地回穩外圍仍不明朗 憂加息影響出口

【明報專訊】香港首季經濟受第五波疫情影響，GDP按年下跌4%差於預期，加上外圍經濟增長動力轉差，憂慮出口前景惡化，政府昨日將今年全年經濟增長預期下調至1%至2%（表1），原先2月時的預測為2%至3.5%。不過，政府經濟顧問梁永勝對今年餘下3季經濟看法較樂觀，指隨着疫情受控，本地經濟活動在最近個多月開始恢復，加上與內地的跨境貨運不暢逐漸緩解，預期今季經濟很大機會可較首季改善，其後數季經濟也會逐步恢復。

明報記者 歐陽偉昉

港府昨日同時公布首季GDP修訂數字，整體跌幅維持4%，與月初公布的預估數字一致。除政府消費開支在首季按年上升6%外，其餘各項GDP組成項目均按年下跌，其中佔GDP逾六成的私人消費開支按年下跌5.5%（表2），梁永勝表示，最近個多月的人流數據和各行業的資料顯示經濟活動回升，社交距離措施放寬有利內需恢復。另消費行業聘請員工較多，內需復蘇也將幫助改善失業率，預期6月公布的3個月平均失業率將下降。

首季輸往內地出口急跌

市場擔心若出現第六波疫情，將會再度重創消費，梁永勝指要視乎疫情嚴重程度，但相信政府有第五波疫情經驗，處理會較以往更好。另近月營商環境也在好轉，梁永勝稱4月香港PMI與中小企業務收益動向指數回升，雖然首季投資按年收縮8.4%，但主要是受經濟氣氛惡劣所影響，及後可望隨氣氛好轉而改善。

首季輸往內地的出口急跌，往其他市場的出口增長放緩，加上環球經濟增長和金融活動減弱，令首季貨物和服務進口皆按年下跌。上海今季因疫情封城影響貨物出口，梁永勝指內地新症已自高峰回落，認為及後不一定再有大型封控阻礙生產和物流。他指今季與內地跨境貨運改善，紓緩本港外貿壓力，不過環球經濟受央行加息拖累，將繼續影響香港出口表現。

至於經濟能否在今季回復正增長，梁永勝表示要視乎經濟恢復速度，不過即使GDP連續兩季收縮，出現被視為經濟衰退的情况，但只要其後持續改善，則問題不大。當局維持今年通脹2%的預期，雖然進口價格持續高企，但租金等本地成本壓力大致輕微。

分析：內地疫情緩和 經濟或「追趕式」反彈

大新銀行高級經濟師溫嘉煒預期，今年第二季本港經濟仍會輕微收縮0.2%，內需和投資可望改善，但因為去年外貿高基數、內地疫情和俄烏戰爭影響供應鏈，對本港進出口有較大壓力。不過，他預期下半年香港經濟將回復正增長，若內地疫情逐步緩和，經濟活動上將有「追趕式」反彈，有助香港經濟，該行估計全年經濟增長為0.5%，明年或加快至2.3%。