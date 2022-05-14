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王冬勝：希望港府先對國際通關

【明報專訊】港府下修全年經濟增長預測至介乎1%至2%，總商會總裁梁兆基認為下調幅度合適，反映本港首季經濟收縮4%及當前經濟狀况等因素，而首季本港經濟因第五波疫情而轉差，預計上半年經濟很大機會收縮。他期望，隨着防疫措施陸續放寬，下半年可望呈正增長，但相信全年經濟增長仍會維持低位，因此總商會維持全年增1.2%的預測。

警告人才持續外流傷害大

香港總商會主席王冬勝表示，隨着世界各地陸續開放關口，本港接種疫苗率上升，希望港府先對外通關，盡快恢復與海外正常往來，因本港為全球重要的商業樞紐，對外聯繫非常重要，他警告持續人才外流會對經濟產生重大傷害。問及與國際通關會否影響內地通關進程，王冬勝則指內地「動態清零」策略僅是內地政策，香港身為國際金融中心，則是一個對外的市場。

林健鋒：與內地通關 強化人才輸入

總商會立法會代表林健鋒指出，商界最關心何時與內地恢復通關，以強化人才輸入，認為新政府班子有必要做好前期準備工作，亦要了解不同國家或地區的認可疫苗範圍。他期望候任特首李家超能爭取在本港機場實施「一地兩檢」，以融入國家發展大局。

至於會否希望現任財金官員如財政司長陳茂波留任，林健鋒僅指現時仍然未知道政府新架構如何，有待由林鄭月娥領導的現屆政府及李家超的新一屆政府溝通後，得出架構重組方案，才可評論。