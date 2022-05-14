攜程：亞太旅業見復蘇 港4月住宿預訂增6%

集團稱，未來除「宅度假（staycation）」人數預期會增加外，估計入境旅客人數亦會逐步上升。此外，香港政府積極鼓勵和促進本地消費，包括推出消費券，亦惠及旅遊行業。

亞太區4月1日至5月5日訂單量增54%

旅遊消費者信心正在逐步回升，攜程指多個亞洲市場近期的預訂數量更有大幅增長。從4月1日至5月5日，Trip.com在亞太區的總訂單數量按年增長54%，較3月份的22%升幅顯著增加。自3月1日以來，查看航班產品的用戶數量也按年增長近150%。

個別地區的增長強勁，Trip.com韓國站數據反映國際旅行需求強勁增長。與2月份相比，今年4月份的出境航班增加兩倍；海外酒店預訂數量也有所增加，3月和4月預訂數量分別增加60%和175%。另外，Trip.com泰國站今年4月的整體預訂數量（包括航班、住宿、汽車租賃及景點門票／本地團）按年增長 85%。