內地4月新貸不及預期一半 人行︰疫情影響顯現

罕有刊「答記者問」 指融資需求顯著跌

人行表示，4月份人民幣貸款增長明顯放緩，反映出近期疫情對實體經濟的影響進一步顯現，疊加要素短缺、原材料等生產成本上漲等因素，企業尤其是中小微企業經營困難增多，有效融資需求明顯下跌。

但人行指出，從4月份金融統計數據看，金融對實體經濟的支持力度穩健，4月末，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速分別為10.5%和10.2%，均保持在10%以上的較高水平。1至4月企業貸款利率為4.39%，同比下降0.25個百分點，保持在有紀錄以來的低位。人行又表示，下一階段會將穩增長放在更加突出的位置，包括穩定信貸總量、降低融資成本及強化對重點領域和薄弱環節支持力度。

新增貸款當中，以住戶貸款減少較多，而企業貸則增長減少。住戶貸款減少2170億元，按年少增7453億元（表2）。住戶貸款當中，住房貸款減少605億元，按年少增4022億元；不含住房貸款的消費貸款減少1044億元，按年少增1861億元；經營貸款減少521億元，按年少增1569億元。企（事）業單位貸款方面，4月份雖然增加5784億元，但按年少增1768億元；其中短期貸款減少約2000億元，中長期貸款增加2652億元，票據融資增加5148億元。

除人行外，銀保監亦為數據護航，昨日指對以製造業為代表的實體經濟支持力度進一步加大，首季製造業貸款新增1.8萬億元，增量達到去年同期的1.5倍，4月份支持將持續加大。另外又重申，銀保監會引導各大行在今年內按照有序降低的要求，制定好降低撥備覆蓋率的工作安排和措施。

銀保監同時提到人民幣，指人民幣匯率貶值不會長期單邊持續，中國巨大的貿易順差和外商直接投資為人民幣匯率穩定提供堅強有力的保障。當前資本跨境流動有進有出，總體溫和及平衡，並警告「千萬不要賭人民幣持續單邊貶值，否則會遭受不必要的損失」。昨日在岸人民幣兌美元在6.8徘徊，離岸人民幣則略為回升至6.81水平。