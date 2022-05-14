WSJ：李克強促習回調令經濟放緩措施

指李媒體曝光率上升

報道引述數據指出，李克強見諸媒體的頻率在上升，2021年李克強出現在報紙頭條的次數比上一年多15次，若今年初的趨勢持續下去，今年全年出現在報紙頭條的次數有望達到去年的兩倍，而在2021年之前，李克強「幾乎沒有存在感」。該些人士稱，在李克強的影響下，中國政府最近放鬆對民營科技公司的監管整頓，以及對房地產開發商和購房者的貸款限制，並在多地封控之際，採取行動幫助一些製造企業恢復生產。據接近決策層的人士說，李克強的舉動得到一些中共官員的支持，後者擔心習近平對根植於毛澤東社會主義願景的意識形態抱有過度執念，而非優先考慮旨在確保經濟增長的實際措施。

目前李克強不到一年即將卸任總理一職，報道指他正嘗試在物色接班人選上發揮影響力，目標是找一位可以起到制衡作用的總理，他力挺的候選人包括汪洋和胡春華，二人均曾在共青團擔任過職務，比起習近平支持的上海市委書記李強，可能正在獲得更多支持。