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ViuTV去年錄盈利 李澤楷：提早兩年達成

標籤：經濟

【明報專訊】電訊盈科（0008）旗下ViuTV近年口碑不俗，去年更首度錄得盈利，主席兼執行董事李澤楷昨日於股東大會上表示，免費電視業務EBITDA自去年起轉盈，較公司預期提早兩年達成。派息方面，他稱，儘管在疫情衝擊下，但現時公司現金流表現穩定，了解到公司有數個項目正在投資期，公司仍會持續將從子公司香港電訊（6823）收到的股息回饋電盈股東，派息政策短期不會改變。

ViuTV首季廣告收益雙位數增長

電盈昨日收報4.45元，全日微升0.2％。電盈早前特意分設新公司MakerVille發展內容及藝人管理業務，李澤楷表示，公司未來發展不會只單靠一個團體，目前MIRROR正處於「收成期」，公司內亦有逾50個藝人組成不同組合，尚處於投資期，管理團隊每日都會檢視成效，回應觀眾對藝人的高要求。他又稱，期望未來一至兩年MIRROR可獲取更多海外收益，亦對團隊設下海外收益指標。

至於今年首季疫情爆發，李澤楷表示，疫情令首季廣告客戶開支審慎，但免費電視頻道仍取得理想廣告投放承諾，並得到新舊客戶的支持，透露ViuTV 首季廣告收益達雙位數增長。

至於集團一直積極培養的OTT業務方面，李澤楷表示，旗下串流服務「黃Viu 」目前在東南亞市場按訂閱數計已「唔係排第一，就係第二」， 惟對於同業如Netflix及Disney+均會投放大量資金及成本製作自家劇集，他指公司在拍劇及節目成本投放較為審慎，未必會採取與競爭者相同的策略。