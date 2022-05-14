花旗確認港總經理林智剛辭任

【明報專訊】早前有報道，在花旗任職25年的香港花旗銀行總經理林智剛（圖）因「拓展外部機遇」、辭任現行職務，並將於6月離任。花旗環球財富管理業務亞太區主管伍燕儀日前向員工發內部信，確認林智剛最後工作日為6月17日，亦感謝林智剛多年來於該行的貢獻。據了解，林智剛將接替保誠（2378）旗下保誠保險行政總裁容佳明職務，而後者隨後會退休並退居顧問；惟有關委任尚待保監局批准。
信中提及，林智剛早於1997年加入花旗銀行，從事「管理培訓生（Management Trainee）」一職；打滾長達25年，並獲升任香港地區總經理。林智剛在該行財富管理業務扮演重要角色，亦帶頭進行不同創新策略，以推動該行數碼化轉型。
與此同時，花旗集團宣布委任鍾月英為香港區保險業務主管，即時生效。作為該部門香港區主管，鍾月英專責推動及管理香港花旗銀行保險業務的拓展、銷售、行銷渠道及產品質素的範疇。
資料顯示，鍾月英於重新加入花旗銀行前為保誠保險有限公司的首席多元行銷總監，負責監督公司的銀行保險業務。鍾氏擁有超過20年豐富的金融服務業務管理經驗，早年於美國運通成為管理培訓生並開展其事業，隨後於多間大型企業及金融機構出任不同的市場推廣及管理層要職。