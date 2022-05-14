維港投資星設辦事處 稱非關國安法等因素

長實：維港投資非李嘉誠家族辦公室

長和系股價昨日做好，其中長江基建（1038）收升近2.9%。長實（1113）晚上發稿，表示維港投資非李嘉誠家族辦公室，實際是周凱旋全資持有公司，只是經常與李嘉誠共同投資科技及創新科技項目。維港投資由李嘉誠「紅顏知己」周凱旋掌舵，多年來投資多個創新科技項目，外界一直以為李嘉誠有份投資該公司。彭博指出，在《港區國安法》及嚴格的防疫措施下，不少在港企業選擇撤離香港或把業務擴展至香港以外地方。維港投資表示，上述並非到新加坡設辦事處的主要因素，而就投資者及業務擴張來說，新加坡有其優勢。

公司指業務擴張 星有優勢

據報道，維港投資將有約10名員工進駐新加坡辦事處，目前已有兩人從香港派駐當地，包括負責交易執行的高級投資經理Jacky Li及投資組合規劃長Jeffrey Ho。維港投資澳洲代表Chris Liu表示，公司在新加坡約有23項投資，在新加坡建立一個樞紐，可幫助公司在東南亞地區創造、識別戰略機會和尋找合作伙伴。他指出，公司在新加坡有不少共同投資者，在當地設立辦事處較具意義，又指澳洲離亞洲太遠，無法作為區域基地。