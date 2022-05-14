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世茂4月銷售逾60億人幣 按年挫76%

標籤：經濟

【明報專訊】內地新冠疫情爆發兼信心薄弱下，多家陷違約危機的內房上月售樓表現繼續斷崖式下跌。世茂集團（0813）公布，4月合約銷售額為60.3億元（人民幣．下同），按年大跌76.1%；至於富力（2777）同告急瀉，上月份合約銷售收入大跌近56%至42.7億元。

富力首4月銷售跌近56%

由於暫未公布經審核去年度業績，世茂目前仍繼續停牌，至於富力昨日股價跌近3%。統計今年首4個月，世茂累計錄得合約銷售額281.5億元，較2021年同期的927.42億元，按年大跌近七成；至於富力同期累計總合約銷售收入約177.5 億元，較2021年首4個月的402.5億元，按年跌55.9%。

禹洲委安邁融資任財務顧問

另一陷入債務問題困擾的內房股禹洲（1628）昨日披露，鑑於龐大的工作量和緊迫的時間表，最近任命安邁融資加入為財務顧問。目前正與債權人討論並收集意見，並評估公司的資本架構，並評估公司的流動性、現金流和資產狀况。

禹洲表示，早前已透過出售物業於境內收到約5.83億元淨款項，有助公司穩定經營。集團又收到多個擬洽購香港堅道「Upper Central」住宅物業要約，目前收到要約對價均超過6億港元。公司尚未就出售Upper Central訂立具約束力的合約，仍在仔細考慮不同的方案，以期為所有債權人及利益相關者帶來最大利益。