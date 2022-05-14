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美消費信心見11年低位

【明報專訊】通脹持續高企，美國消費者信心下滑。密歇根大學的美國消費者信心指數初值，由4月的65.2跌至5月的59.1，是2011年以來低位。消費者現况指數初值跌至63.6，為13年新低。消費者預計，美國明年物價將上漲5.4%，連續第三個月保持在40年高位。

美股回升 分析：或死貓彈

儘管消費者信心疲軟，美股三大指數在本周顯著下跌後，昨早段大幅反彈。道指早段升500點，標普500指數升逾2%，而納指升逾3%。倫敦投資銀行Brigg Macadam創始合伙人Greg Swenson警告，這可能只是投資者趁低吸納，又或是死貓反彈（Dead Cat Bounce，股市大跌後短暫的回升）。他預期美國股市仍會進一步下跌，大型企業的股票也難以倖免。截至周四收市，納指在本周跌6.4%，而道指跌逾3%。後者連跌7周，是2001年以來最長跌浪。

密歇根大學的消費者信心指數調查負責人Joanne Hsu指出，通脹仍是美國消費者心目中的首要問題。與一年前相比，美國人對當前財務狀况的信心，處於2013年以來最低水平。近一半受訪者預計，未來12個月的收入無法趕上通脹步伐。

道指連跌7周 21年最長

聯儲局主席鮑威爾警告，遏抑通脹可能會帶來「一些痛苦」，能否實現經濟軟着陸可能取決於一些聯儲局無法控制的因素，尤其是地緣政治及供應鏈瓶頸等問題。他承認聯儲局應對通脹的行動太慢，應在3月之前就啟動加息周期，「事後孔明，若能早些加息可能更好」。他形容要使通脹率回落至2%的目標，並要避免衰退，將是「極具挑戰性」的事。

他又重申聯儲局可能在未來兩次會議加息半厘，並補充如果情况比預期好，聯儲局會減少加息力度；若情况比預期差，將加大收緊力度。美國參議院此前已確認鮑威爾連任聯儲局主席。

（綜合報道）

[國際金融]