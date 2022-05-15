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美股三大指數未止瀉 標指連挫6周 滬深300上周跑贏 分析：內房有危機防A股「彈完散」

標籤：經濟

【明報專訊】4月美國物價數據顯示通脹或將持續高企，拖累標指連跌第6周，全周下跌2.4%，道指全周跌2.1%，連跌第7周，均為2011年以來最長的周度下跌。相對近月受疫情拖累的A股反彈，滬深300指數上周升2%，為表現最佳的主要市場。A股去年初已自高位回落，估值相對吸引，不過分析認為A股反彈只屬短期向好，受累於人民幣持續貶值及6月多筆內房債務到期，提醒投資者慎防「彈完散」 。

明報記者 蔡穎霖

美股上周五（13日）大幅反彈，標指收復4000點，上升2.39%報4,023點，納指上升3.8%報11,805點，道指上升1.5%報32,196點，不過三大指數全周均下跌。除A股外，恒指上周跌0.52%，表現也較標指為佳。

疫情防控影響經濟，加上美元強勢帶動資金流出A股，滬深300指數年初至今累跌兩成，不過內地新冠疫情新症自3月高峰回落，上海開始推動復工，內地亦積極推出政策刺激經濟，北京星石投資管理首席研究官方磊認為，中國經濟已過最困難時間，在經濟數據穩定後，可預期股市將會反彈。

分析：A股短期料稍勝港股美股

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指出，雖然美股今年內的跌勢較急，但港股及A股由2021年初已開始走下坡。他對A股和港股看法較審慎，內房企業擬優先償還境內債務，以維持內地業務營運，相信A股短期表現稍勝於港股及美股。不過美匯指數繼續強勢，對亞洲新興市場持續帶來壓力，人民幣持續走弱，加上內房多筆債務將於6月到期，他認為內房仍有潛在危機，相信A股和港股的反彈不能持久。

ADR港股比例指數上周五升0.9%，報20,083點。恒指夜期收報19,967點，上升1.01%或199點，高水68點。阿里巴巴（9988）ADR較港股收市高5%，折合報86.34港元，美團（3690）ADR折合收報171.51港元，較港股收市高2.4%。

馬斯克緩購Twitter

Tesla上周五彈近6%

個股方面，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克上周五表示暫緩收購Twitter（美：TWTR），等待查核Twitter虛假帳戶佔比，引發Twitter急跌9.7%至40.72美元，已經跌穿上月14日，馬斯克提出收購時的收市價45.08美元，Tesla上周五則升5.7%。

Twitter行政總裁Parag Agrawal昨日發文表示，仍預期收購交易可以完成，但他們會為所有的可能性作好準備。他強調即使馬斯克正在收購Twitter，他也不是「跛腳鴨」高層，早前的人事變動及凍結招聘等行動，旨在讓公司重建更具實力的團隊。