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橋水連續兩季增持阿里巴巴ADR

標籤：經濟

【明報專訊】多家基金陸續向美國證交會披露上季持倉變化，近年看好中國市場的達利歐（Ray Dalio），旗下對冲基金橋水連續第二季增持阿里巴巴ADR（美：BABA），上季增持321萬股或75%至748萬股，佔基金比重上升0.33個百分點至3.28%，為基金第六大持股。

受內地對科技企業加強監管困擾，阿里巴巴股價去年第四季至今年第一季下跌了26.51%；阿里巴巴去年下半年下跌，亦吸引了巴菲特副手蒙格（Charles Munger）旗下的Daily Journal（美：DJCO）增持，但在今年首季則將持股減半至30萬股。

上季沽清2.5萬股Tesla

橋水去季在組合中新增持有巴郡（美：BRK.B），買入30.17萬股，佔組合比重0.43%，以及買入建築機械股開拓重工（美：CAT）17.52萬股，佔組合比重0.16%。該行期內亦乘機低吸半導體股，Nvidia（美：NVDA）和AMD（美：AMD）分別佔其組合0.06%，不過該行上季將僅持的2.5萬股Tesla（美：TSLA）完全沽清。

大幅增持新興市場ETF

截至首季末，橋水持倉市值為248.07億美元，按季上升44.2%。該行上季大幅增持新興市場ETF，為基金比重最大的市場。該行季內增持領航富時新興市場ETF（美：VWO）35%，比重為4.83%。

歐美通脹上升，必需消費股在橋水組合中有較高比重，寶潔（美：PG）佔比為4.2%，是組合內比重最高的個股。