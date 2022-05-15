moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

金管局再接逾31億 銀行體系結餘將降至3259億

標籤：經濟

【明報專訊】港匯在昨日凌晨紐約交易時段觸及弱方兌換保證，金管局入市承接31.64億港元沽盤，在5月17日結算後，本港銀行體系總結餘將降至3258.99億元。市場對美國長期通脹預期升溫，港匯終在上周四（12日）自3年後再次觸及弱方兌換保證，上周累計有116.97億元流出港元。美匯指數收報104.45點，單日下跌0.31%，不過全周則上升0.8%。

陳家強：料加息不會造成嚴重衰退

財庫局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強昨日接受電台訪問時表示，2020年因為大量新股上市，大批資金流入將銀行體系總結餘提升至4000億元，資金充裕下，港息不會完全跟隨美息上升步伐，但供樓負擔可能因此增加。

陳家強又指出，過去兩年各國央行為應付新冠肺炎疫情，將利率降至非常低水平並大幅擴大資產負債表，現在需應付通脹，利率因而會快速地上升，他認為這是市場的正常功能，香港以往也曾經歷加息周期，因此毋須太過悲觀，相信不會造成嚴重衰退。

政府上周五將今年經濟增長預期下修至1%至2%，陳家強表示，是反映過去數月本港經濟活動因疫情減緩，以及全球經濟前景受通脹和加息所影響。雖然本港社交距離有所放寬，不過全球供應鏈出現問題，加上加息環境減弱金融市場投資和新股上市，認為本港經濟增長會持續受壓。不過他指出，香港有強勁的經濟基礎，最終可以度過下行周期。