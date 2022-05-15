Terra創辦人：沒拋售LUNA及UST

Do Kwon強調，仍然相信去中心化貨幣，對去中心化經濟體的重要性，惟並不會是當前形式的UST。他又稱，團隊正努力記錄今次UST脫鈎期間，母公司LFG（Luna Foundation Guard）對比特幣（Bitcoin）儲備的使用情况，詳情有待公布。

LUNA價格應聲飈逾13倍

創辦人「上水」消息刺激LUNA大漲，據交易平台CoinMarketCap報價，截至昨晚7時，LUNA報約0.00052美元，24小時內飈升逾13倍。UST亦急升逾三成，報約0.214美元。數據顯示，LUNA和UST的市值單周蒸發近450億美元（約3510億港元）。其他主流穩定幣方面，只有幣安USD（BUSD）穩守1美元，泰達幣（USDT）和USD Coin（USDC）仍與美元輕微脫鈎。

Race Capital合伙人：

現不適合虛幣計劃集資

幣圈的不穩定氣氛，更蔓延至風險投資。專注於加密資產初期投資的Race Capital，其合伙人Chris McCann表示，聽聞市場有交易因此失敗或需重新定價，該行向其投資的公司建議需要謹慎行事，確保所籌集的資金是法定貨幣而非虛幣，更直言目前市况不適合虛擬貨幣計劃集資。