moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

澳門修訂《博彩法》 賭場拓非內地客可寬免稅率5%

標籤：經濟

【明報專訊】澳門特區政府日前向澳門立法會提交新的《博彩法》修訂文本，澳門立法會第二常設委員會主席陳澤武引述文件表示，當局有意在澳門賭場能夠吸引中國內地以外的賭客時，最多給予寬免5%的稅率。

新濠博亞金沙永利母企股價急升

受持續兩年的新冠疫情打擊，澳門賭場出現虧損，有大行預期大型博企面臨短期內耗盡現金流，受稅務寬免消息刺激，新濠博亞（美：MLCO）上周五急升14.99%，兩家澳門賭場母企金沙（美：LVS）和永利（美：WYNN）分別上升 15.06%和13.17%。

目前澳門賭場稅率為其博彩毛收入的35%，另外再徵收5%的稅率用於文教及社保等撥款。陳澤武表示，政府認為澳門賭場成功打入外地市場，可以符合澳門公眾利益，行政長官將可全部或部分豁免向賭場徵收文教、社保相關的5%稅率。他指出，澳門政府有留意到內地近期正在打擊跨境賭博，同時澳門賭場客源過於依賴來自內地遊客，認為計劃有助賭場打開海外旅遊市場，改善上述問題。

此外，新文本亦取消博彩企業在3年過渡期內，需要收購衛星賭場的規則，新規則改為現時衛星賭場可按現行方式營運3年，但在3年過渡期後按新《博彩法》經營，管理公司只能收取管理費。另外，新文本亦放寬，衛星賭場業務撤銷後，所有賭場連同全部設備及用具，以及未完成的博彩投資項目亦不再需要劃歸政府所有。