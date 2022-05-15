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美元超強 新興市場爭升值壓通脹

【明報專訊】美國聯儲局部署大幅收緊貨幣政策以遏抑通脹，多國央行也相繼加息，恐影響全球經濟前景。資金流向美元避險，推動美匯指數近期升穿104，觸及20年高位。每當美國開始加息，資金往往回流美國，令那些經常帳赤字處於較高水平的新興經濟體貨幣受壓，目前連帶歐元等主要貨幣也面臨下行壓力。美國任何貨幣政策的轉變都牽動全球經濟。1971年黃金美元本位制陷入崩潰邊緣時，美國尼克遜政府的財長康納利（John Connally）在10國集團（G10）會議向盟友表示：「美元是我們貨幣，它卻是你們的問題。」（The dollar is our currency, but it's your problem.）

資料來源：路透社、金融時報

半世紀過去，上述這句話仍是現實的寫照。當前美元強勢，增加了各國捍衛本幣匯率的壓力。道明證券（TD Securities）外匯策略主管麥考密克（Mark McCormick）稱：「我們現在處於一個貨幣爭相升值以抵消通脹的世界。」以往新興經濟體傾向使本幣疲軟以推動出口，如今卻要捍衛本幣遏抑通脹。新興經濟體以往爭相貶值的貨幣戰，變成爭相升值的鬥爭，一波反向貨幣戰（reverse currency wars）正在上演。

巴克萊：本幣追不上美元升勢 變相承接美輸出通脹

美匯指數今年迄今累計升約8%，這升勢短期內難以逆轉。目前美元的避險吸引力仍然很強，巴克萊的美元融資壓力指標正接近7年最高水平。巴克萊指出，參考過往數據分析，美匯指數仍可能再漲2%至3%。無論是發達經濟體還是新興市場，若本幣升幅追不上美元的升勢，通脹將更為嚴重，變相承接了美國輸出的通脹。

此外，很多新興經濟體以美元發債，當本幣相對於美元顯著貶值，將提高以美元計價的償債成本。評級機構惠譽估計，在2021年底，新興市場的外幣計價政府債務中位數，相當於GDP的三分之一。相比下，2013年的比例為18%。部分新興經濟體正尋求國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行援助，倘美元進一步升值，將導致更多新興經濟體需要求助。

投資者對新興市場資產趨於審慎。MSCI新興市場貨幣指數上周處於2020年11月以來低位。持有新興市場美元計價債券相對於美國國債的溢價，今年上漲約100個基點（相當於1厘）。

根據以往經驗，美元強勢會使以美元計價的商品對非美元消費者變得昂貴，最終抑制需求和價格。但由於俄烏危機持續，加上供應鏈受阻等問題，妨礙了商品的生產和貿易，令通脹居高不下。

在美國聯儲局本月加息半厘後，多個新興經濟體的央行也採取行動。印度央行出乎意料宣布加息，但未能阻止印度盧比兌每美元跌至77.53，見歷史新低。外國資金避險，撤出印度股市，為盧比帶來沽壓。拉美最大經濟體巴西，4月通脹率按年升12.13%，創26年高位。為遏抑通脹，巴西央行將利率上調1厘，基準利率提升至12.75厘，預期6月可能進行幅度較小的加息。迹象顯示，借貸成本大幅上漲為當地經濟帶來壓力。

美加息後 多新興經濟體央行跟隨

智利央行亦加息1.25厘，將指標利率上調至8.25厘，高於市場預期。自去年7月以來，智利央行已加息7.75厘。該央行表示，全球食品及能源價格上漲、供應鏈瓶頸，以及貨幣疲軟等因素，導致通脹升幅高於預期。該國3月通脹率按年升9.4%，是2008年以來最高。墨西哥央行上周也加息半厘，將基準利率提高至7厘，迄今累計加息3厘。

商業支付機構Corpay首席市場策略師Karl Schamotta指出，由於美元在全球金融體系的重要作用，強勢美元使在美國以外的經濟體更難獲得融資。高盛編製的新興市場金融狀况指數（Financial Conditions Index, FCI）今年以來升300個基點，金融條件處於2008年以來最緊張的水平。

美元強勢，通常有利於智利、澳洲等大宗商品出口國。雖然以美元計價的大宗商品收入增加，卻被機械、設備等成本上漲所抵消。智利披索在第一季上漲8%後，如今跌了10%。摩通表示，正减少對智利披索、秘魯新索爾（sol）等貨幣的風險敞口。

美元升值助降進口價 利美壓通脹

不過，對於美國來說，美元升值有助於以較低的價格進口商品，從而抑制通脹。法興估計，美元升值10%會導致美國消費者物價指數（CPI）在一年內下降0.5個百分點。可是美國的天然氣價格處於紀錄高位，美元飈升迄今對緩和通脹的作用不大。貨幣市場預計，美國將在今年餘下時間加息兩厘，並在明年中加息至3.5厘左右。倘通脹壓力緩和，加息才有望暫停，令美元升勢回落。

[企業地球村]