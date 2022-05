美元超強 新興市場爭升值壓通脹

【明報專訊】美國聯儲局部署大幅收緊貨幣政策以遏抑通脹,多國央行也相繼加息,恐影響全球經濟前景。資金流向美元避險,推動美匯指數近期升穿104,觸及20年高位。每當美國開始加息,資金往往回流美國,令那些經常帳赤字處於較高水平的新興經濟體貨幣受壓,目前連帶歐元等主要貨幣也面臨下行壓力。美國任何貨幣政策的轉變都牽動全球經濟。1971年黃金美元本位制陷入崩潰邊緣時,美國尼克遜政府的財長康納利(John Connally)在10國集團(G10)會議向盟友表示:「美元是我們貨幣,它卻是你們的問題。」(The dollar is our currency, but it's your problem.)