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進口成本增 抵消貨幣貶值好處

【明報專訊】美元強勢也導致英鎊以至紐元等G10貨幣受壓。即使是同屬避險貨幣的瑞郎，兌美元也接近2020年3月低位。雖然本幣疲軟通常有利於依賴出口的歐洲和日本，但若通脹居高不下，出口因貨幣貶值帶來的好處，也會被進口成本增加所抵消。

歐元區4月通脹率按年升至7.5%，連續第6個月創新高。日本政界亦憂慮到日圓偏軟，將對家庭消費帶來壓力。當進口原材料、燃料、食品等價格上漲，企業經營成本也會大幅攀升，威脅到企業盈利。

經濟前景轉差，令部分央行不敢跟隨聯儲局的加息步伐，當中以歐洲及日本央行尤甚。歐元兌美元近期跌至1.05美元左右的5年低位，今年迄今兌美元跌了7%。

英加息4次 英鎊仍見兩年低

即使英倫銀行已連續加息4次，英鎊仍跌至兩年低位。高盛分析，大型發達經濟體的央行，平均需要額外加息0.1厘，以抵消本幣下跌1%的影響。

分析：歐元兌美元或半年見1算

歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）投資總監Vincent Mortier預期，歐洲央行將優先考慮控制政府借貸成本，遏抑通脹是其次，這將導致歐洲央行的潛在加息步伐進一步落後於聯儲局，歐元兌美元匯率可能在未來6個月跌至1：1水平，這將會是2002年以來的低位。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）首席經濟學家查爾（Samy Chaar）指出，在俄烏危機爆發之初原本預期，烏克蘭的長期衝突將限制能源供應，但不會令油氣供應中斷，惟隨着戰事升級，俄羅斯切斷部分天然氣供應，而歐盟又計劃禁止俄羅斯石油進口，令歐洲經濟放緩的風險增加。這些因素結合正推動對美元的需求，若戰事進一步加劇，預計歐元兌美元可能跌至平價以下。

[企業地球村]