看勢頭做事：營銷短片熱潮

香港多得ViuTV，令年輕一代還知道有電視媒體。eM a r k e t er的報告說到， Z 世代平均每天花3 小時在TikTok，跟花在YouTube的時間差不多。雖然研究數據針對美國用戶，但從跨平台的用戶習慣看到，三至五分鐘短片用戶非常受落，這個勢頭已經形成。

營銷內容跟著用戶習慣走

大家估是平台功能帶領用戶習慣？或是用戶習慣改變平台功能發展？就有如雞同雞蛋的問題。當二月Instagram邊宣布放棄IGTV，轉頭就將IG Reels向全球推出，就知道全球風向吹「短片瘋」。Instagram抄TikTok短片，TikTok也沒有站著發呆，Twitter的轉發，Snapchat播Instagram的Stories，還有Twitch的桌面直播集各家之大成，社交媒體平台間的功能大同小異，不過什麼受用戶歡迎，不用做什麼研究，看看各大平台吹咩風，大概能夠略知一二。

「自然觸及」優惠政策

作為小小的Marketers大概沒有能力向Mark Zuckerberg提案，但為何在意平台功能的走向？這其實是在跟大平台打心理戰。大家都知道自然觸及率低得可憐，不過世界媒體平台往往都會對自己喜歡的內容，及喜歡的內容格式提供「優惠」。Instagram推IG Reels，不用多想，你有短片內容提供，在平台上一定有相對好的表現。

短片內容的故事求「真」

跟著勢頭走，有先天的優勢。不過我常常都強調功能和平台重要，但內容本身才是最重要，最值得投資的長遠策略。要說短片內容的質素，就離不開說故事技巧，這兩年我研究了全球100大品牌在社交媒體平台上的短片故事技巧，發現正正影響着品牌在平台上Engagement的表現。品牌在短片中夠「真」，是其中的成功因素。